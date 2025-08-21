ФСБ: На границе с Азербайджаном задержан иностранец с похищенными документами ВПК

Сотрудники ФСБ задержали завербованного СБУ иностранца, пытавшегося вывезти из России похищенные документы по российскому ВПК.

Мужчина был задержан при пересечении российско-азербайджанской границы в автомобильном пункте пропуска "Яраг-Казмаляр" в Дагестане. Гражданин иностранного государства Руфуллаев Ядулла Рамиз оглы вез секретные документы, похищенные у сотрудника ВПК России, сообщили в ФСБ. Эти документы он забрал в тайнике в Курганской области по указанию проживающего на Украине брата, являющегося агентом СБУ. Их планировали переправить на Украину.

Ранее в Глазове (Удмуртия) был задержан выходец одной из стран Центральной Азии, который планировал поджог железнодорожного состава, сообщили в ФСБ. Мужчина, помимо прочего, оправдывал в соцсетях теракт в "Крокусе", добавили в ведомстве. Он является сторонником запрещенной в РФ террористической организации.