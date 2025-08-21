В Кировграде будут судить отца за избиение своего психически нездорового сына-подростка

Отца из Кировграда будут судить за избиение своего сына-подростка. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, мужчина 1982 г.р., проживая со своим тогда еще 14-летним сыном то в Кировграде, то в Верхнем Тагиле, с января по сентябрь систематически его избивал и причинял иные насильственные действия. Подросток не мог дать отпор в силу своего возраста, физического и психического состояния, чем и пользовался родитель.

Помимо этого, мужчина также не исполнял надлежащим образом обязанности родителя: выпивал, в том числе и по ночам, в присутствии ребенка, после чего нападал и громко матерился.

"Своими действиями мужчина грубо нарушал необходимый для полноценного развития режим сна и отдыха несовершеннолетнего, в результате чего подросток вынужденно допускал прогул уроков в образовательном учреждении", - рассказали в прокуратуре.

Уральцу уже предъявили обвинение сразу по двум статьям:

п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ "Истязание в отношении несовершеннолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного";

ст. 156 УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

Уголовное дело направлено в Кировградский городской суд для рассмотрения по существу.