Мошенники начали брать в аренду аккаунты в Мах у пользователей

Мошеннические кол-центры начали активно арендовать аккаунты в национальном мессенджере Max у обычных пользователей. Об этом сообщили в МВД России, пишет ТАСС.

Схема злоумышленников отработана на аккаунтах в WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Она использует ту же инфраструктуру и развивается по аналогичному сценарию: аккаунты передаются во временное пользование за вознаграждение в $10-15.

В МВД отмечают, что подобные случаи не носят массового характера. С представителями мессенджера налажено сотрудничество, информация о выявленных нарушениях передается оперативно, а аккаунты блокируются незамедлительно.

Ранее сообщалось, что иностранные мошенники выманили в мессенджере Max у жительницы Курска 444 тыс. руб. В качестве посредника они использовали подельника в России, он получил от жертвы деньги и попытался перевести их организаторам, но в этот момент был задержан, деньги заблокировали на его счету. Кроме того, в Екатеринбурге зафиксированы первые случаи мошенничества через новый мессенджер Max.