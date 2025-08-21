В Госдуме попросили Минтранс ввести полный запрет на прокат электросамокатов

Лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов обратился к министру транспорта России Андрею Никитину с предложением о полном запрете аренды электросамокатов на территории страны.

Депутат попросил инициировать разработку проекта постановления кабмина о внесении соответствующих изменений в ПДД, пишет ТАСС. По словам парламентария, электросамокаты создают прямую угрозу жизни и здоровью в отсутствие адекватной инфраструктуры и эффективного регулирования, особенно в случае аренды неопытными пользователями.

Ранее в госавтоинспекции по Москве отметили, что в 2025 году значительно сократилось число ДТП с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности, а также число пострадавших в таких авариях. Вероятно, снижению аварийности способствовали ограничения, которые вводили как кикшеринговые компании (появились, например, регистрационные номера на самокатах), так и власти (теперь арендовать самокат можно только после прохождения верификации через Mos ID).