В Тюмени начался XIII "Слёт успешных предпринимателей"

В Тюмени начался международный бизнес-форум "Слёт успешных предпринимателей" (СУП). Среди почётных гостей – первый вице-спикер Совета Федерации Владимир Якушев, губернатор Тюменской области Александр Моор.

Сегодня, 20 августа, в программе — бизнес-игра "Завод", а также "Ярмарка инвестиций". "Слет успешных предпринимателей" состоится в областной столице в 13-й раз. Он объединил участников из 40 регионов. В качестве экспертов выступят предприниматели, преподаватели, ученые, госслужащие, депутаты и другие, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Глава региона Александр Моор сообщил о проведении перед церемонией открытия форума бизнес-завтрака. Темой стало предпринимательское мышление. По мнению губернатора, сегодня успех – не только ресурсы: важно уметь видеть возможности, где другие видят преграды, и действовать на опережение.

"В разговоре прозвучал вопрос: нужно ли предпринимательское мышление государственным и муниципальным служащим? Уверен, да. Это способность видеть перспективу, брать ответственность, находить нестандартные решения. Такие качества важны в любой сфере. Примеры последних лет это доказали. Сегодня важно, чтобы такая гибкость стала нормой. Получилась конструктивная обстоятельная беседа. Иногда и СУП на завтрак бывает уместным", - написал губернатор в своём telegram-канале.