Уровень газификации в Астраханской области вырос до 88,5%

Накануне губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин провёл заседание Штаба по газификации населённых пунктов региона. На совещании обсудили темпы реализации программы газификации и догазификации населённых пунктов Астраханской области, итоги выполнения графика синхронизации, а также планы работы на 2025-2026 годы.

«Обращаю ваше внимание на социальную значимость задачи по газификации северных районов Астраханской области. Поэтапное завершение газификации региона является поручением Президента Российской Федерации. Нужно сделать всё возможное, чтобы избежать срыва сроков выполнения работ, предусмотренных программой», — подчеркнул губернатор.

Первый заместитель генерального директора — главный инженер ООО «Газпром газификация» Владислав Петров сообщил, что уровень газификации жилого фонда региона составляет 88,5%. До конца 2025 года запланировано строительство газораспределительных сетей и подача газа в восемь населённых пунктов: в хутора Токарев и Стасов Ахтубинского района, населённый пункт «Разъезд № 2» Наримановского района, посёлок Байбачал Приволжского района, поселки Качкаринский, Ревин Хутор, Октябрьский Камызякского района, посёлок «Разъезд № 6» Лиманского района.

По итогам заседания глава региона поручил ответственным лицам активизировать работу по своим направлениям деятельности для выполнения поставленных задач по газификации Астраханской области.