Россиянам будут отключать связь в случае возникновения угрозы для них

Российское правительство разрабатывает новые ограничения, которые должны помочь справиться с мошенничеством в отношении граждан.

Например, планируется обязать операторов связи передавать силовикам данные о признаках правонарушений. А силовики, в свою очередь, смогут ограничивать связь для граждан в случае возникновения угрозы для них. Еще одна мера – возможность установить самозапрет на получение "потенциально опасной информации" в интернете, пишет "Коммерсант". В Минцифры оказались не готовы сообщить, по каким критериям будет определяться опасность информации. "В процессе проработки", - заявили в ведомстве по поводу этой стороны вопроса.

Ранее Роскомнадзор начал блокировать звонки в мессенджерах WhatsApp* и Telegram, объяснив это заботой о гражданах, которым звонят мошенники. Правда, выяснилось, что в других мессенджерах мошенники не менее успешно звонят россиянам.

*мессенджер WhatsApp принадлежит американской корпорации Meta, признанной российским судом экстремистской организацией, запрещенной в РФ