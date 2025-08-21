21 Августа 2025
Общество В России
Фото: Накануне.RU

Осужденному за убийство сослуживцев Шамсутдинову отказывают в отправке на СВО

Бывшего солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, осужденного на 24,5 года за убийство сослуживцев в воинской части Забайкальского края, не допускают к участию в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил РИА Новости его адвокат Руслан Нагиев.

"Он с 2022 года много раз просил через колонию, хотел пойти на СВО, писал письма, в последний раз в прошлом году, но ответов нет", - заявил защитник.

Шамсутдинов был осужден за убийство сослуживцев в воинской части в Забайкальском крае. В ноябре 2019 года он взял автомат и расстрелял восемь человек, еще двое получили ранения. Свой поступок объяснил издевательствами и дедовщиной.

В декабре 2020 Рамиля Шамсутдинова признали виновным в массовом убийстве. Присяжные указали, что он заслуживает снисхождения. Суд приговорил его к 24 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

Теги: шамсутдинов, сво


