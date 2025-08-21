21 Августа 2025
Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге торжественно открыли новое здание администрации Академического района

В Екатеринбурге состоялась торжественная церемония открытия нового здания администрации Академического района. Оно расположилось рядом с другой доминантой района – храмом Святых Божиих строителей. В церемонии поучаствовал глава столицы Урала Алексей Орлов, первый заместитель председателя заксобрания Свердловской области Аркадий Чернецкий, первый вице-спикер гордумы Михаил Матвеев, генеральный директор АО СЗ "РСГ-Академическое" Сергей Ланцов, передает корреспондент Накануне.RU.

Началась церемония с краткой экскурсии для гостей. Её провел глава Академического района Екатеринбурга Николай Смирнягин. Собравшимся гостям показали центральный вход, фойе, расположенный на втором этаже актовый зал.

Администрация Академического района города Екатеринбурга(2025)|Фото: Накануне.RU

Администрация Академического района города Екатеринбурга(2025)|Фото: Накануне.RU

Администрация Академического района города Екатеринбурга(2025)|Фото: Накануне.RU

Алексей Орлов и Аркадий Чернецкий во время открытия администрации Академического района Екатеринбурга(2025)|Фото: Накануне.RU

Алексей Орлов и Аркадий Чернецкий во время открытия администрации Академического района Екатеринбурга(2025)|Фото: Накануне.RU

После этого Орлова, Чернецкого, Матвеева и Ланцова пригласили на крышу здания, чтобы они могли оценить удачность выбранного для здания администрации района места.

Аркадий Чернецкий и Алексей Орлов во время открытия администрации Академического района Екатеринбурга(2025)|Фото: Накануне.RU

Михаил Матвеев, Аркадий Чернецкий и Алексей Орлов во время открытия администрации Академического района Екатеринбурга(2025)|Фото: Накануне.RU

Алексей Орлов, Михаил Матвеев и Аркадий Чернецкий во время открытия администрации Академического района Екатеринбурга(2025)|Фото: Накануне.RU

Алексей Орлов, Михаил Матвеев и Аркадий Чернецкий во время открытия администрации Академического района Екатеринбурга(2025)|Фото: Накануне.RU

Алексей Орлов и Аркадий Чернецкий во время открытия администрации Академического района Екатеринбурга(2025)|Фото: Накануне.RU

В разговоре с журналистами мэр Екатеринбурга Алексей Орлов отметил, что администрация – сердце нового района, потому что ранее сотрудники районной администрации работали в приспособленных условиях, "буквально в двух строительных вагончиках".

"Концепция изначально предполагала размещение здания администрации именно в этом месте. Шаг за шагом мы наполняем Академический район административной инфраструктурой. Сегодня даём старт работе административного здания – тут расположатся и администрация, и служба заказчика, и управление образования, и избирательная комиссия. Созданы удобные условия для приёма жителей и решения их злободневных вопросов", – сказал Алексей Орлов.

Алексей Орлов во время открытия администрации Академического района Екатеринбурга(2025)|Фото: Накануне.RU

Генеральный директор АО СЗ "РСГ-Академическое" Сергей Ланцов отметил, что здание получилось даже лучше, чем выглядело в проекте.

"Здание администрации, как и другие объекты рядом, формирует архитектурный облик района. Мы строили его легко, на подъёме. У здания есть сходство с городской ратушей, есть классические символы – башенки, часы, шпиль. Оно очень хорошо вписывается в застройку, придаёт шарм", – сказал Сергей Ланцов.

Сергей Ланцов во время открытия администрации Академического района Екатеринбурга(2025)|Фото: Накануне.RU

Классический архитектурный облик управы разработан специально, чтобы создавать визуальную связь с другим значимым объектом Академического – храмом Святых Божиих строителей. Здание администрации трёхэтажное, выполнено в форме полуциркульной дуги. Венчает ансамбль башня с часами. Шпиль, венчающий башню, вытянулся на 44,4 м. Трёхэтажное здание площадью 3,8 тыс. "квадратов" рассчитано на 131 рабочее место.

Вид на храм святых Бижиих строителей из здания администрации Академического района Екатеринбурга(2025)|Фото: Накануне.RU

Изображение уральских самоцветов в фойе здания администрации Академического района Екатеринбурга(2025)|Фото: Накануне.RU

Для маломобильных граждан предусмотрен лифт. В здании есть просторный двухсветный актовый зал на 200 мест (с высотой потолков 7 м) для торжественных приёмов, собраний и встреч с жителями. Холл первого этажа станет площадкой для проведения новогодних ёлок, детских праздников и других общественных мероприятий. Проект реализован компанией АО СЗ "РСГ-Академическое" (входит в ГК "КОРТРОС") — основателем и девелопером района. Возведение здания заняло полтора года.

Центральным элементом площади перед главным фасадом стала монументальная скульптурная композиция "Молодость". Она выполнена из тёмной бронзы в импрессионистической стилистике и установлена на основании из зеленоватого серпентинита. В центре — фигура девушки, тянущей руку к путеводной звезде. Её окружают дети, занятые творчеством, спортом и искусством. Скульптура символизирует вдохновенное будущее района, стремление к знаниям и гармоничное развитие. Контраст материалов и цветов создаёт яркий визуальный акцент на фоне здания.

Администрация Академического района города Екатеринбурга(2025)|Фото: Накануне.RU

Администрация Академического района города Екатеринбурга(2025)|Фото: Накануне.RU

Администрация Академического района города Екатеринбурга(2025)|Фото: Накануне.RU

Теги: Академический район, здание, администрация, Алексей Орлов, Сергей Ланцов


