В небе над Тюменью заметили яркий космический объект

В небе над Тюменью заметили необычный космический объект - светящееся тело с широким хвостом. Это эффект медузы от пролетающей в небе космической ракеты.

По данным Роскосмоса, накануне с Байконура успешно стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" с космическим аппаратом "Бион-М" № 2. На борту находятся 75 мышей, мухи Дрозофилы, клеточные культуры, растения, мхи, образцы зерновых, зернобобовых и технических культур, а также семена растений, выращенных из тех семян, которые раньше уже бывали в космосе.

Исследовательский аппарат пройдет по полярной орбите для изучения различных аспектов воздействия условий на живые организмы, близких к условиям дальнего космоса. По оценкам специалистов, уровень космической радиации над полюсами Земли на 30% превышает этот показатель на орбите, по которой летает Международная космическая станция. Это совместный проект Роскосмоса, Российской академии наук и Института медико-биологических проблем РАН.

Запуск космического аппарата "Бион-М" № 2 – это продолжение обширной научной программы, которую реализуют более полувека. Программа изначально была создана для подготовки к работе на долговременных орбитальных станциях. Последний полет биоспутника "Бион-М" состоялся в 2013 году. Результаты позволили лучше понять реакции биологических систем в полёте и высветили целый ряд новых ранее неизвестных особенностей воздействия космоса на животный организм.