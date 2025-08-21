Билеты на поезда за год подорожали на 20%

В России стоимость железнодорожных билетов увеличилась за год в среднем на 20%.

По данным Росстата, на 27% подорожал проезд в нерегулируемом сегменте — в купе фирменных поездов. При этом регулируемый ФАС плацкарт в фирменных поездах стал дороже на 20,7%. По словам экспертов, это связано с дефицитом провозных возможностей и негативными макроэкономическими факторами.

Как считает гендиректора "INFOLine-Аналитика" Михаил Бурмистров, получается более высокая индексация цен билетов на поезда по сравнению с базовой инфляцией. В Федеральной пассажирской компании указали, что в настоящее время доля перевозок в регулируемом сегменте составляет 56%, а в нерегулируемом — 44%. Там отметили, что наиболее выгодным вариантом путешествий станет заблаговременная покупка билетов, сообщают "Известия".

Напомним, в России пассажиры поездов дальнего следования смогут использовать биометрию.