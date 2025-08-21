Таксисты просят об отмене ежедневных медосмотров

Действующее требование о ежедневном предрейсовом осмотре водителей такси невыполнимо.

Об этом сообщили общественники в письме кабмину России. По их словам, в настоящее время такие проверки по большей части фиктивные, так как в регионах нет необходимой инфраструктуры – наблюдается недостаточное количество медицинских пунктов. Авторы обращения просят провести эксперимент по отмене таких требований в пяти регионах, а по результатам решить, стоит ли его сохранять.

Как заявили в Министерстве транспорта, совместно с автомобильным и экспертным сообществом готовы рассмотреть варианты оптимизации уже существующих процедур с применением цифровых технологий, сообщают "Известия".

Напомним, в России водителей такси могут обязать проходить обязательные медицинский и технический осмотры при работающей видеокамере. Соответствующие поправки депутаты Госдумы намерены внести в закон о техосмотре и безопасности дорожного движения.