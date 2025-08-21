Из бюджета потратят 60 млрд рублей после введения новых ставок по семейной ипотеке

Бюджет России рискует дополнительно потратить до 60 млрд руб. за полгода из-за новой системы ставок по семейной ипотеке.

О планах ввести разные проценты для каждого региона в зависимости от доходов жителей ранее заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, инициативу поддержал глава государства. Инициатива повысит доступность жилья в субъектах.

Однако 60 млрд — это значительная часть всех трат на государственную программу. По сути на деньги налогоплательщиков уже финансируется почти каждая новая ипотека в РФ. Минфин может не пойти на такие расходы, учитывая дефицит бюджета в 4,9 трлн, сообщают "Известия".

В министерстве уже обсуждают условия "закрепощения" семейной ипотеки – чтобы граждане могли брать льготные займы только в регионах своей прописки. Так, предлагается ввести для заемщиков обязательную регистрацию в купленном жилье в течение 180 дней со дня покупки. Такие заемщики будут обязаны подтверждать свою регистрацию по месту приобретенной недвижимости не реже одного раза в год в течение пяти лет.