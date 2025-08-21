Американский бизнес переходит на расчеты в рублях с Москвой

Доля рубля в расчетах России за импорт с американским регионом в апреле-июне достигла 64%.

Это рекордный показатель, следует из данных Банка России. Макрорегион включает Северную и Южную Америку.

По сравнению со II кварталом прошлого года доля увеличилась с 29% - рост в 2,2 раза. РФ сейчас активно продвигает свою валюту — это способствует повышению устойчивости к внешним экономическим шокам. В настоящее время прямые переводы в долларах практически не осуществляются. Поэтому бизнес нашел альтернативные способы расчетов — через посредников.

Как заявил президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин, российский импортер производит оплату поставки в рублях, деньги проходят через банк-посредник в третьей стране и только затем американский поставщик получает доллары. В редких случаях американские компании используют рубли внутри РОссии — например, если есть филиал или представительство.

При этом некоторые компании из США оплачивают рублями свои закупки российских товаров — от удобрений до металлов, сообщают "Известия".

Ранее у импортеров возникли проблемы с платежами через банки Турции.