Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства имущество Иванова

Генпрокуратура России требует обратить в доход государства имущество бывшего заместителя главы Минобороны Тимура Иванова.

Иск первого заместителя генпрокурора Анатолия Разинкина поступил в Пресненский районный суд. В настоящее время заявление находится у судьи.

В исковых требованиях речь идет об изъятии объектов недвижимости и активов Иванова, приобретенных на неподтвержденные доходы.

Его соответчиками могут выступать аффилированные с ним лица. Защита осужденного заявила, что никто из адвокатов исковые требования не видел, сообщает ТАСС.

1 июля Мосгорсуд приговорил бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова к 13 годам колонии общего режима по делу о растрате более 216 млн руб. при покупке паромов для Керченской переправы и выводе 3,9 млрд руб. из банка "Интеркоммерц". Также бывшему военному чиновнику назначен штраф в размере 100 млн руб. Он лишен государственных наград.