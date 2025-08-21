Количество погибших при пожаре на заводе "Эластик" в Рязанской области увеличилось до 26

В Шиловском районе Рязанской области количество погибших в результате пожара на заводе "Эластик" увеличилось до 26.

До этого сообщалось о 25 жертвах происшествия и 139 пострадавших. Как заявил оперштаб региона, в настоящее время 30 человек находятся на стационарном лечении, 109 пациентов проходят амбулаторное лечение. Продолжается работа по опознанию, проводятся необходимые экспертизы.

Напомним, 15 августа утром на территории порохового завода в поселке Лесной в Шиловском районе произошло возгорание с детонацией. Предварительно, причиной могло стать нарушение техники безопасности. В понедельник в Рязанской области приспущены флаги - в регионе объявлен день траура по погибшим при взрыве.