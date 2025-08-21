НПЗ Индии возобновили закупки российской нефти

В Индии государственные нефтеперерабатывающие заводы вернулись к закупкам нефти из России после того, как ненадолго отказались от нее из-за давления Вашингтона.

Об этом пишет Bloomberg и Reuters. О том, что индийские НПЗ приостановили закупки российской нефти, ранее сообщил Bloomberg. Таким решением Нью-Дели воспользовались НПЗ Китая, которые увеличили закупки нефти марки Urals.

Ранее министр нефти Индии Хардип Сингх Пури заявил, что Индия сможет компенсировать импортные поставки нефти из альтернативных источников, если на российскую нефть начнут действовать вторичные санкции со стороны США.