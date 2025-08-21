Власти планируют обязать провайдеров сообщать силовикам о преступлениях в интернете

Кабмин России утвердил план мероприятий по противодействию киберпреступлениям.

Это комплекс мер для совершенствования законодательства, технического противодействия мошенникам и повышения цифровой грамотности граждан Как заявил руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, который курирует работу по подготовке антимошеннических, в настоящее время уже реализуется комплекс из 30 первоочередных мер. Кроме того вступил в силу закон об уголовной ответственности для дропперов.

План предусматривает обязать операторов связи, интернет-провайдеров, организаторов распространения информации и других структур уведомлять правоохранительные органы о случаях выявления признаков преступлений, совершаемых с помощью цифровых технологий.

Документ также предусматривает интеграцию модуля обязательного информирования населения о возможных преступлениях в основные мобильные приложения, используемые для взаимодействия с государственными органами. Такой модуль должен появиться в банковских и социально значимых приложениях.

Среди предложенных мер — появление единого реестра адресов электронных ссылок на официальные сайты популярных интернет-магазинов. В правительстве уверены, что это повысит эффективность борьбы с их электронными двойниками, сообщает Forbes.

Напомним, россияне жалуются на многомесячные блокировки денег на картах. Некоторые заявляют о заморозке средств на срок до шести месяцев.