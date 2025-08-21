Тест-драйв без спама: «Ростелеком» дарит уральцам защиту от назойливых звонков

«Ростелеком» запустил для клиентов новый бесплатный сервис «Антиспам для звонков», доступный в том числе всем абонентам тарифного плана «Тест-драйв». Решение помогает защититься от нежелательных вызовов и делает общение по телефону более комфортным.

Подключив «Антиспам», пользователи могут видеть категорию входящего звонка на экране смартфона, даже если номер скрыт, и решить, отвечать или нет. Например, технология определяет, из какой именно организации беспокоят: банк, фитнес-центр, служба доставки или рекламное агентство. Информация о входящих вызовах формируется из уникальной аналитической системы оператора, которая регулярно обновляется с использованием технологии Big Data и на основе обращений пользователей. Если клиент добавляет нежелательный вызов в черный список, то в следующий раз звонок с этого номера будет сбрасываться автоматически.

Наталья Созонова, жительница Екатеринбурга комментирует: «Я работаю удаленно из дома и одновременно учусь. Для меня важно, чтобы интернет был высокоскоростным, связь стабильной, а телефонные разговоры – только по делу. Мой тариф “Тест-драйв” с сервисом “Антиспам для звонков” – настоящая находка, которая помогает не отвлекаться на лишние беседы и сосредоточиться на важных задачах. Вся моя семья теперь пользуется защитой от нежелательных вызовов – это удобно и дает уверенность, что никто не побеспокоит нас без причины».

Кроме того, до конца 2025 года по тарифам «Тест-драйв» абоненты могут бесплатно подключить сервис «Облачное видеонаблюдение». Установка камер в квартире или частном доме – возможность обезопасить жилье, применяя передовые технологии. «Ростелеком» выдает устройства наблюдения в безвозмездное пользование на 30 дней, что позволяет оценить все преимущества оборудования и убедиться в надежности услуги.

Елена Комона, директор по работе с массовым сегментом Екатеринбургского филиала компании «Ростелеком» поясняет: «С помощью мобильного приложения “Умный дом” можно в реальном времени следить за обстановкой дома, получать мгновенные оповещения о событиях и контролировать безопасность, даже находясь за сотни километров от родных стен. Наше современное решение сочетает технологичность, удобство и надежность, что делает его идеальным инструментом для защиты жилья, присмотра за близкими и домашними питомцами. С начала акции больше 5 тысяч семей Свердловской области протестировали услуги и сервисы линейки “Тест-драйв” и остались довольны результатом».

Оформить «Тест-драйв» можно онлайн на сайте «Ростелекома» или по телефону контакт-центра 8 800 100 0 800.