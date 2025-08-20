В Крыму заявили о снижении урожая винограда

В Крыму в этом году урожай винограда будет на 15-18% меньше, чем в прошлом году (в 2024-м собрали 123 тыс. тонн).

"Снижение показателей обусловлено, прежде всего, повреждением винограда в период весенних заморозков. Не менее ощутимый урон нанесла сильная почвенная засуха", - сообщил глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, в середине августа уборка винограда началась в Бахчисарайском, Красногвардейском, Нижнегорском, Ленинском районах.

Также ожидается, что до конца этого года будет заложено не менее 1,1 тыс. гектаров молодых виноградников.