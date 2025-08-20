20 Августа 2025
Армия и ВПК За рубежом
Фото:Накануне.RU

Китай быстро и активно наращивает потенциал своих ядерных сил - аналитики

Наряду с наращиванием неядерных вооружений Китай ведет "быстрое и устойчивое" увеличение численности и потенциала своих ядерных сил, пишет Reuters со ссылкой на американских военных экспертов.

Глава Стратегического командования ВС США генерал Энтони Коттон заявил Конгрессу в марте, что директива китайского лидера Си Цзиньпина о готовности китайских вооружённых сил захватить Тайвань к 2027 году стимулирует наращивание ядерного оружия, которое может быть запущено с земли, воздуха и моря.

В национальной оборонной доктрине 2023 года Китай подтверждает свое правило не применять ядерное оружие первым ни при каких обстоятельствах. Так называемая политика "неприменения первым" также включает обещание, что Китай не будет применять ядерное оружие или угрожать его применением государству, не обладающему таким вооружением.

При этом Китай расширяет и модернизирует свой арсенал оружия быстрее, чем любая другая ядерная держава, и накопил около 600 боеголовок, сообщает чикагская некоммерческая организация Bulletin of the Atomic Scientists.

В отчете организации говорится, что Китай строит около 350 новых ракетных шахт и несколько новых баз для мобильных пусковых установок. По оценкам организации, у Народно-освободительной армии Китая имеется около 712 пусковых установок для ракет наземного базирования, но не все они предназначены для ядерного оружия. Из этих пусковых установок 462 могут быть оснащены ракетами, "способными достичь континентальной части США", говорится в отчёте.

В своём ежегодном докладе о военном потенциале Китая Пентагон подсчитал, что к 2030 году НОАК будет иметь более 1000 действующих ядерных боеголовок, поскольку страна стремится создать более мощные силы, охватывающие как маломощные высокоточные ударные ракеты, так и межконтинентальные баллистические ракеты с многомегатонной взрывной мощностью.

Теги: китай, ядерное оружие, ноак


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

