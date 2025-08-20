"Автомобилист" проведет День Болельщика на "УГМК Арене"

Екатеринбургский ХК "Автомобилист" проведет День Болельщика. В этом году встреча команды с фанатами пройдет 23 августа на "УГМК Арене".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе клуба, болельщиков ждет знакомство с новичками команды и возможность пообщаться с основным составом. Также зрители увидят презентацию новой формы на сезон и смогут поучаствовать в активностях на стилобате, который будет работать при благоприятных погодных условиях.

Кроме этого, в чаше "УГМК-Арены" появится настоящий зиплайн. Стальной трос скоростного спуска будет натянут между трибунами, а длина воздушной трассы превысит 70 метров.

Завершит праздник выступление хедлайнера – в этом году для болельщиков выступит группа HI-FI. Начало мероприятия в 16:00, вход свободный.