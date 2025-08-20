Лавров: Гарантии безопасности Украины должны обеспечивать Китай, США, Британия и Франция
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что гарантии безопасности Украины должны на равной основе обеспечивать США, Великобритания, Франция и Китай.
По мнению дипломата, Россия должна принимать участие в обсуждении гарантий безопасности для Киева. Москва не может согласиться с тем, чтобы вопросы коллективной безопасности решались без нее, подчеркнул Лавров.
По его словам, на Западе, прежде всего в США, понимают, что всерьез обсуждать обеспечение безопасности без России "это путь в никуда".
"Мы не можем согласиться с тем, что теперь предлагается вопросы коллективной безопасности решать без РФ. Это не получится", - цитирует Лаврова РИА Новости.