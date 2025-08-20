В Омске арестован бывший депутат свердловского заксобрания

Суд в Омске избрал меру пресечения гендиректору АО "Омскэлектро" и бывшему депутату Законодательного собрания Свердловской области Андрею Жуковскому.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Омской области, Жуковского обвиняют по статье УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями". Следствие вышло с ходатайством о заключении его под стражу. Постановлением Куйбышевского районного суда генеральный директор "Омскэлектро" и экс-депутат ЗакСО арестован на два месяца.

Ранее сообщалось, что Андрея Жуковского задержали в Омске. Причиной тому стал целый ряд уголовных дел, возбужденных в отношении руководства "Омскэлектро". Жуковский возглавляет предприятие с 2018 года.