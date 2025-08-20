Экологи "Уралкалия" выпустили в Каму более 66 тысяч мальков стерляди

Экологи "Уралкалия" выпустили более 66 тыс. мальков стерляди в акваторию Камского водохранилища. Молодь рыбы была выращена в специализированном рыбоводном хозяйстве. Стерлядь — рыба осетровых пород, занесенная в Красную книгу РФ и Красную книгу Пермского края.

Выпуск проводился под контролем комиссии, состоящей из специалистов Министерства природных ресурсов Пермского края, Волго-Камского территориального управления Росрыболовства, Камско-Уральского филиала ФГБУ "Главрыбвод", а также Управления аквакультуры Федерального агентства по рыболовству.

Транспортировка молоди рыбы до места выпуска осуществлялась в специальных контейнерах, в которых обеспечивается высокая сохранность мальков и оптимальные условия на всех этапах перевозки. При выпуске учитывалась кормовая база и температура воды в водоеме. В рамках реализации мероприятий по восполнению водных биоресурсов в период с 2015 по 2025 гг. экологи "Уралкалия" выпустили в Камское водохранилище более 693 тыс. мальков стерляди и более 13 тысяч мальков щуки.

"Экологическая деятельность является приоритетным направлением "Уралкалия". Компания принимает все меры по минимизации негативного воздействия на окружающую среду. Это включает контроль за качеством воды, соблюдение природоохранных норм и постоянный мониторинг состояния водных ресурсов. В рамках ESG-стратегии в компании реализуется программа сохранения биоразнообразия. Выпуск молоди стерляди — это не только вклад в сохранение редких видов рыб и поддержания биологического разнообразия, но и пример ответственного отношения бизнеса к вопросам экологии", - сказал заместитель генерального директора — директор по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды ПАО "Уралкалий" Дмитрий Костенко.