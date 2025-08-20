20 Августа 2025
Происшествия В бывшем СССР
Фото: Накануне.ru

На самом опасном семитысячнике бывшего СССР уже неделю пытаются спасти российскую альпинистку

В горах Тянь-Шаня, на самом опасном семитысячнике бывшего Советского Союза пытаются спасти российскую альпинистку Наталью Наговицыну. 47-летняя женщина находится на горе уже почти неделю, из-за непогоды и сложности рельефа добраться до нее до сих пор не получилось.

Накануне спасательные отряды запускали дрон, который показал, что россиянка лежит в разорванной палатке в спальнике, но жива она или нет – достоверно неизвестно, связи с ней нет, передает РИА Новости со ссылкой на председателя комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России Александра Яковенко.

Новая попытка эвакуации Наговицыной с пика Победы (Киргизия) состоится сегодня, 20 августа.

Высота пика Победы составляет 7439 метров, это высочайшая точка Киргизии, одна из самых неприступных гор. Здесь погибло больше восходителей, чем было покорителей вершины. Восточный склон – на территории Китая – считается непроходимым, маршруты через Киргизию тоже имеют самые высокие категории.

Известно, что Наговицына и ее напарники смогли покорить гору, но на спуске Наталья сломала ногу. Она находится на высоте около 7 тыс. метров.

В 2021 году альпинистка потеряла мужа во время восхождения на соседнюю вершину – Хан-Тенгри. У мужчины, тоже опытного альпиниста, случился инсульт, она не оставляла супруга до самой его смерти, лишь потом спасатели уговорили по рации ее спуститься. Через год Наговицына вернулась на Хан-Тенгри, чтобы установить там памятную табличку.

Из-за погодных условий спасательные отряды альпинистов не могут пока подобраться к Наталье, также не смог к ней долететь вертолет Ми-8, направленный Минобороны Киргизии. На высоте 4600 метров из-за турбулентности вертолет совершил жесткую посадку на склоне горы. Пилот и спасатель получили серьезные травмы, из эвакуировали вторым вертолетом.

наталья наговицына, альпинизм, пик победы


