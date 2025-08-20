20 Августа 2025
Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: В.Н. Горелых

МВД Первоуральска возглавил полковник из Екатеринбурга

Сегодня, 20 августа, руководитель управления по работе с личным составом ГУ МВД по Свердловской области Сергей Волощук торжественно представил коллективу отдела полиции Первоуральска нового начальника. Как рассказал Накануне.RU пресс-секретарь регионального Главка МВД Валерий Горелых, на должность назначен полковник полиции Еркин Ертысбаев. Ранее он возглавлял ОВД микрорайона Уралмаш в Екатеринбурге – ОП 15.

"Могу смело сказать, что офицер, о котором идет речь, является одним из аксакалов свердловского гарнизона. Значительную часть своей жизни он посвятил борьбе с преступностью на уральской земле. Службу начал в далеком 1989 году с должности постового СИЗО 1 тогда еще Свердловска. В былые времена данное подразделение тоже входило в систему МВД. За весомый вклад в охрану правопорядка Ертысбаев многократно поощрялся, в том числе награжден медалью "За отвагу". Длительное время был в командировке на Северном Кавказе", - отметил полковник Горелых.

Еркин Ертысбаев(2025)|Фото: В.Н. Горелых

Сегодня Еркина Ертысбаева пришли поздравить его коллеги по силовому блоку, в том числе прокурор города Алексей Морозов и заместитель главы районного СКР Михаил Попов.

"Прежний руководитель полиции Первоуральска Михаил Бараковских в соответствии с приказом Главка возглавил ОП 8 УМВД по Екатеринбургу. Врио начальника ОП 15 назначен подполковник Вадим Ямтиев, до этого работавший заместителем Ертысбаева. От всей души желаю вышеназванным коллегам-офицерам успехов на новом посту в нелегком деле защиты граждан от различного рода криминала", - резюмировал Валерий Горелых.

