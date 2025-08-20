В Приморье топливный кризис: власти винят во всем туристов

В Приморье власти связали ощутимый дефицит автомобильного топлива с наплывом туристов. Бензина нет не только на заправках вдоль трассы, но и во многих населенных пунктах, сообщают местные СМИ. Водителям приходится закупаться в соседнем Хабаровском крае, а топливные компании переводят на круглосуточный режим работы свои бензовозы.

Дефицит топлива на заправках вдоль трассы "Уссури" наблюдается с конца июля. На АЗС, где еще осталось топливо, скапливаются очереди. При этом на нефтебазах топливо есть, запас составляет 4-7 суток.

"Перебои с топливом вызваны с повышенной реализацией нефтепродуктов на АЗС. Прирост составляет 30%. В летний период бензин заканчивается раньше, чем его успевают подвозить. Время доставки горючего увеличилось на 1-2 часа (до 3-6 часов) из-за повышенного трафика и проведения ремонтных работ на участке Владивосток - Уссурийск автодороги А-370. Дополнительно привлечено к доставке топлива 20 сторонних бензовозов. Доставка нефтепродуктов до АЗС осуществляется непрерывно, в круглосуточном режиме", - цитирует издание DVHAB.ru представителя правительства Приморья.