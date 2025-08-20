В свердловском СКР создано представительство информационного центра

В Следственном комитете РФ по Свердловской области создано представительство информационного центра.

Как сообщили Накануне.RU в свердловском управлении СКР, его задачей будет обеспечение открытости и доступности ведомства, формирование устойчивой системы коммуникации с гражданами посредством социальных сетей и электронных линий. Введена специальная должность инспектора по взаимодействию с общественностью по электронным каналам связи. На нее назначена майор юстиции Виктория Каракулева.

В соцсети "ВКонтакте" созданы сообщество ИЦ СК России по Свердловской области и персональная страница инспектора. На этих площадках каждый сможет задать интересующие вопросы, подать обращение и быть в курсе новостей о деятельности ведомства.

Как добавили в СК, представительства информационного центра уже активно функционируют во многих регионах России.