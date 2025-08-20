Россияне тратят на покупки непродовольственных товаров в сети около 7 тысяч рублей в месяц

Около 7 тыс. руб. ежемесячно россияне тратят на покупку непродовольственных товаров в интернете. Каждый второй россиянин заказывает онлайн такие товары несколько раз в месяц и чаще, женщин среди покупателей чуть больше (55%), это данные опроса, проведенного "Авито".

Женщины заказывают косметику и средства гигиены (65%); одежду, обувь и аксессуары (63%); зоотовары (30%); канцелярию и товары для творчества (28%), а также все для детей (27%). Мужчины же чаще покупают товары для дома и ремонта (37%), электронику и бытовую технику (32%), все для авто (21%) и спортивные товары (17%).

Почти треть (30%) в таком шопинге укладываются в 3 тыс. руб. в месяц. 28% тратят 3-5 тыс. руб., 25% — 5-10 тыс. руб., а 12% — 10-20 тыс. руб. Больше этих сумм уходит у 6%.

Самым удобным форматом доставки россияне считают пункты выдачи заказов — этот вариант отметили 74% опрошенных. Курьеров до двери предпочитают лишь 12%, а постаматы выбирают всего 3%.