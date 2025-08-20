ВС России поразили причалы, использовавшиеся для поставок горючего для ВСУ

Российские войска поразили причальные сооружения, использовавшиеся для поставок горючего для ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

Удары нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией. Также поражены цех сборки БПЛА, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах.

19 августа Минобороны сообщило, что ВС России нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу, который снабжал горючим группировки ВСУ в Донбассе, сообщили в Минобороны РФ. В министерстве отметили, что все назначенные объекты поражены. По неофициальным данным, ВС РФ ночью в очередной раз поразили Кременчугский НПЗ, где вспыхнул мощный пожар.