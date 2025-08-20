Врачи не смогли спасти руку ребенка, пострадавшего на эскалаторе в ТЦ Екатеринбурга

Медики не смогли спасти руку двухлетнего мальчика, который получил тяжелую травму на эскалаторе в торговом центре. Кисть оказалась сильно раздроблена, пишет "КП-Екатеринбург".

При этом ребенка вывели из медикаментозной комы, он уже дышит сам. Сейчас мальчик находится в реанимации ДГКБ №9, родителей к нему не пускают.

"Рука была не жизнеспособна. Мальчик наш в реанимации. Мы все еще не можем к нему попасть. Информацию от врачей узнаем по телефону", - рассказал отец пострадавшего.

Все произошло вечером 19 августа в ТЦ "Ботаника Молл". На эскалаторе мать держала ребенка за руку, но он присел и засунул кисть в эскалатор, в результате ему оторвало часть руки. Медики "скорой" прибыли на место уже через 7 минут, поместили травмированную часть руки в лед и вместе с ребенком доставили в городскую больницу.