20 Августа 2025
Общество В России
Фото: пресс-служба &quot;Газпром нефти&quot;

"Газпром нефть" планирует расширить сеть АЗС до 1 650 станций к концу 2027 года

"Газпром нефть" намерена увеличить розничную сеть АЗС до 1 650 станций к концу 2027 года, что означает рост примерно на 100 станций по сравнению с текущими показателями. Об этом журналистам сообщил директор по региональным продажам компании Дмитрий Шепельский, передает ТАСС.

"На начало 2025 года сеть АЗС "Газпромнефть" насчитывала 1 549 станций, к концу 2027 года планируем расшириться до 1 650 станций. На фоне роста автотуризма мы развиваем трассовые АЗС. Уже в 2026 году планируем открыть первую многофункциональную станцию на трассе М-12 "Восток" с большим количеством новых сервисов для путешественников", - заявил топ-менеджер.

По его словам, компания также планирует расширение партнерской сети "ОПТИ" с нынешних 317 до более чем 400 станций в ближайшие три года.

Топ-менеджер подчеркнул, что компания активно внедряет формат станций с сервисами самообслуживания. К концу 2025 года планируется оборудовать такими терминалами 200 АЗС, а к 2027 году - около 1 000 станций. Он также отметил, что среди нетопливных товаров лидером продаж является кофе - за первое полугодие 2025 года было продано более 18,7 млн чашек.

 

