20 Августа 2025
Общество Пермский край
Фото:пресс-служба ГУ МЧС РФ по Ленинградской области

Смерч в Прикамье повредил 96 жилых домов

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин во время рабочего выезда в Кунгур провел совещание по ликвидации последствий разгула стихии в Суксунском округе.

Глава округа Вера Бунакова доложила об оценке ущерба и плане восстановительных работ. Повреждены 112 построек, из них 96 жилых. Электричество вернули во все здания, один дом остаётся без газа, улицы расчистили от поваленных деревьев и строительного мусора.

Службы округа оперативно сформировали бригаду для ликвидации последствий и две выездные группы для оценки ущерба. В посёлке продолжается приём заявлений от пострадавших и обход домов социальными участковыми. Для координации действий создан оперативный штаб.

"Поручил Вере Павловне в постоянном режиме информировать о ситуации. Поставил задачу: все вопросы, связанные с устранением последствий, оперативно отработать с членами команды правительства до холодов. Держу ситуацию на личном контроле. Окажем всю необходимую поддержку округу", - написал губернатор в своём telegram-канале.

По Суксунскому округу 18 августа Пермского края пронёсся смерч. Власти объявили о начале устранения последствий разрушений. В администрации Суксунского округа прошло заседание комиссии, члены которой определят количество повреждённых домов и строений, а также коммуникаций (газ, электричество, связь).

Теги: Дмитрйи махонин, Суксунский район, смерч, последствия


Ранее 19.08.2025 09:20 Мск В Прикамье прошел разрушительный смерч

Мнения из сети