Актера Дмитрия Дюжева оштрафовали по статье об уклонении от "административки"

Заслуженный артист России Дмитрий Дюжев оштрафован на 10 тыс. руб. по статье об уклонении от административного наказания.

"Постановлением мирового судьи судебного участка №183 района Очаково-Матвеевское города Москвы Дюжев Дмитрий Петрович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.25 КоАП РФ, и назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 10 тыс. руб.", - сообщили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции.

Статья 20.25 часть 1 КоАП РФ предусматривает ответственность за неуплату административного штрафа в установленный срок. Наказание за данное правонарушение может быть в виде штрафа в двукратном размере неуплаченной суммы, но не менее 1000 рублей, либо административного ареста на срок до 15 суток.