20 Августа 2025
Общество В России
Фото: Накануне.RU

В Госдуму внесли законопроект о бесплатном горячем питании для всех школьников

Для всех школьников нужно ввести бесплатное горячее питание. Такой законопроект внесен в Госдуму депутатами СРЗП. 

Сейчас бесплатное горячее питание один раз в день предоставляется ученикам 1-4 классов, а также детям из многодетных семей, сиротам и детям-инвалидам. Для всех остальных школьников питание остается платным. И это ложится на плечи родителей значительной нагрузкой, отмечает лидер партии Серей Миронов.

В России более 18 миллионов школьников, и многие из них уже имеют хронические заболевания. Одна из причин - это отсутствие регулярного трехразового питания, считают авторы.

Ранее подобные законопроекты уже вносились в Госдуму, но отклонялись по причине отсутствия денег. Многие эксперты, в том числе депутаты, говорят о том, что в школьных столовых очень мало здоровой еды, зато много нездоровой: чипсов, сладкого и т.п.

При всем этом детям еще и некогда нормально поесть на переменах, показало прошлогоднее исследование ОНФ. Средняя реальная продолжительность перемены на питание составила всего 17 минут, в том числе в трети школ 15 минут, а в 13% - 10 минут.

Главный детский гастроэнтеролог минздрава Ростовской области Ольга Лебеденко говорит, что заболевания органов пищеварения у детей как в регионе, так и по всей России, занимают второе место в структуре соматической патологии детского возраста. Патологию желудочно-кишечного тракта имеют 20% первоклассников, а к концу обучения в школе заболевания желудочно-кишечного тракта встречаются уже у 80% старшеклассников. И если у учеников начальной школы ведущее место принадлежит функциональным расстройствам, то у подростков — хроническим гастритам.

Теги: школьники, горячее питание


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Экспертное мнение



Мнения из сети