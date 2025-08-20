В Екатеринбурге обсудили, как ускорить строительство образовательных учреждений

В Екатеринбурге строители и архитекторы, директора школ, а также представители муниципальной и областной власти обсудили, как ускорить строительство образовательных учреждений в регионе и повысить эффективность их эксплуатации.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс", конференция прошла в креативном кластере "Домна". Она была организована Общественной палатой Свердловской области. Своим опытом поделились эксперты "Атомстройкомплекса": компания вот уже 30 лет является одним из ключевых подрядчиков по проектированию и строительству образовательных учреждений в регионе, а также возводит и эксплуатирует школы в рамках государственно-частного партнерства.

Спикеры компании отметили в качестве одного из главных вызовов в современном строительстве школ тенденцию к усложнению проектных решений, оснащению объектов сложными инженерными системами, при одновременной потребности в ускорении темпов строительства и повышении качества эксплуатации образовательных объектов. Для решения этой задачи "Атом" предложил разработать на уровне региона единый стандартизированный свод проектных решений по ключевым функциональным блокам – спортивному, творческому, учебному.

"Это позволит "собирать" школы по принципу конструктора под индивидуальные потребности каждого учреждения, обеспечивая при этом и высокую скорость проектирования, и качество технологических узлов, и оптимизацию затрат как на проектирование, так и на последующее содержание объекта. Подобный стандарт уже реализован и утвержден в Москве, в нем прописаны единые требования к зонированию, наружной и внутренней отделке школ Москвы. Мы готовы предоставить все свои компетенции и разработать подобный документ для Свердловской области", - отметил директор по строительству "Атомстройкомплекса" Александр Трухин.

Проанализировать весь жизненный цикл образовательного учреждения и определить точки роста "Атому" позволил уникальный опыт работы в рамках концессионных соглашений. По концессии компания построила уже две школы в Екатеринбурге: №41 на ВИЗе и №314 в Пионерском микрорайоне. На протяжении пяти лет компания осуществляет их техническую эксплуатацию – для этого в структуре строительного холдинга создана специализированная управляющая компания "Формула".

Концессия подразумевает сосредоточение в руках одной профессиональной компании всех этапов реализации проекта – от разработки документации до технического обслуживания. Благодаря этому опыту проектировщики и строители компании оценили, как живет современная школа после ввода в эксплуатацию, проанализировали обоснованность применяемых инженерных решений и выработали ряд инициатив по улучшению взаимодействия между подрядчиками и эксплуатирующими службами.