Порошенко* потребовал от Зеленского не идти ни на какие уступки

Верховная рада и украинские нацисты не примут никаких территориальных уступок со стороны Зеленского. Об этом с трибуны украинского парламента заявил лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).

Он сказал, что "территориальные уступки – табу, неконституционно". Вместо этого Украина должна продолжать стремление в ЕС и НАТО, а также усиливать армию, наращивать вооружения вопреки требованиям России, потому что ей "нужна вся Украина". Именно поэтому нельзя восстанавливать статус русского языка, хотя он закреплен в украинской конституции, и терпеть каноническую УПЦ. Армия, мова и раскольническая вера являются основой украинской государственности и будут защищаться Радой, предупредил Порошенко.

"А если Путин не пойдет на наши требования, у нас с НАТО должен быть план Б: больше оружия, больше денег, больше санкций, открытие дверей в НАТО и ЕС", – заявил олигарх.

Порошенко критикует Зеленского за недостаточную жесткость, а также за авторитаризм и давление на оппозицию.

О непризнании любых территориальных уступок со стороны Зеленского также заявила депутат Рады Кира Рудик. Он не имеет права ничего отдавать, подчеркнула она.