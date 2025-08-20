Главе СКР доложат о травмировании ребенка в торговом центре Екатеринбурга

Главе Следственного комитета России будет доложено о расследовании дела по факту травмирования ребенка в торговом центре Екатеринбурга.

Ранее сообщалось, что двухлетнему мальчику оторвало кисть руки, пока он катался на эскалаторе в ТЦ "Ботаника Молл" в столице Урала. Ребенок был доставлен в медучреждение. Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Как сообщили Накануне.RU в СКР, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю СК России по Свердловской области Богдану Францишко доложить о ходе расследования данного дела и уже установленных обстоятельствах.

