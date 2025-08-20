На Урале суд рассматривает дело о найденной в погребе мумии

На Среднем Урале стартовал процесс по делу о мумии, найденной в погребе дома.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, на скамье подсудимых оказался житель Каменска-Уральского Максим Попов. Он обвиняется в краже и убийстве сожительницы. По версии следствия, весной 2024 года Попов с сожительницей устроились на работу сторожами в коллективный сад, где им выделили дом для проживания.

Спустя некоторое время садоводы заметили, что женщина исчезла, а вскоре пропал и сам Попов. Осенью новые сторожа, которых поселили в тот же дом, обнаружили в погребе мумию. Как позже выяснилось, труп принадлежал пропавшей сожительнице.

Уголовное дело рассматривает Красногорский районный суд Каменска-Уральского. Попов заявил, что он не признает вину в убийстве. Сегодня ему продлили арест – уралец останется под стражей до 30 января 2026 года.

Следующее заседание назначено на 30 сентября. Суд приступит к допросу свидетелей.