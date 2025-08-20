Только 13 из 66 детей-мигрантов в Свердловской области смогли сдать тест по русскому языку

В Свердловской области только 13 из 66 детей мигрантов, сдающих тест по русскому языку, смогут поступить в школы. Об этом рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин, который привел неутешительные для приезжих итоги приемной кампании в учебные заведения страны.

По его словам, результаты набора в начальные и средние классы сразу в нескольких регионах показывают значительное сокращение количества детей иностранных граждан, допущенных до обучения. На Среднем Урале экзамен завалило более 80% сдающих или 53 из 66 ребенка. Схожие результаты в Калужской области — 55 из 91 не сдали, в Тульской — 32 из 62, в Республике Коми — 11 из 14 и Республике Крым — 4 из 10, а в Татарстане — каждый десятый.

При этом, как отмечает Володин, не только результаты тестов закрыли перед детьми двери в школы. Есть ряд случаев, когда в учебные заведения подавались неполные или недостоверные документы о ребенке или родители не могли доказать законность пребывания в России. Так, количество заявлений на прием в школу от мигрантов в Нижегородской области сократилось почти в 10 раз, в Воронежской — в 7 раз.

"Ранее мы с вами обсуждали, что незнание русского языка негативно влияет на процесс обучения как отдельно взятого ученика, так и всего класса, а социальная адаптация для него становится крайне затруднительной. В январе 2026 года заработает система автоматического обмена информацией о детях-мигрантах и их семьях между органами управления образованием и МВД. Что будет способствовать повышению эффективности учета и контроля за иностранными гражданами, проживающими в нашей стране", - написал Володин в своих соцсетях.

Напомним, что в прошлом месяце тест на поступление в свердловские школы не смогли сдать порядка 60% детей мигрантов. Первое же тестирование в Екатеринбурге показало, что только 20% детей мигрантов готовы к учебе в русскоговорящей школе. Экзамены также пройдут 21 и 22 августа, 20 сентября, 18 октября, 15 ноября и 20 декабря.

В июне глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что после повторного провала на тестировании, школы будут передавать информацию об этом в МВД, а уже после этого правоохранительные органы примут административные меры к родителям - "вплоть до выдворения" из страны.