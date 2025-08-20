Опрос: жители Екатеринбурга испытывают стресс после возвращения из отпуска

Жители Екатеринбурга признались, что испытывают стресс, когда возвращаются на работу из отпуска. Опрос на эту тему летом нынешнего года провел сервис SuperJob.

Как говорится в результатах исследования, которые есть в распоряжении Накануне.RU, 33% опрошенных екатеринбуржцев жалуются на постотпускной стресс. При этом женщинам возвращение на работу дается труднее, чем мужчинам.

Особенно тяжело дается выход из отпуска врачам (49%), бухгалтерам (45%) и PR-специалистам (40%). Реже других на постотпускной стресс жаловались дизайнеры (17%), программисты и маркетологи (по 23%).

