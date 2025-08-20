Дорожный ремонт в Омском районе продолжается

Дороги Омского района активно приводят в нормативное состояние. Продолжается работа по обновлению дорожного полотна.

Так, на конец сентября запланировано завершить обновление асфальта до посёлка Крутобережный Дружинского сельского поселения и СНТ «Автомобилист» Андреевского сельского поселения. Контрактына проведение этих работ уже заключены по итогам торгов.

В сёлах Ульянова и Богословка ремонтыне дорожные работы уже завершены.

На 2025 год также запланировано обновление дорог в 6 поселениях Омского района. В Красной Горке, Лузино, Петровке, Троицком, Усть-Заостровке, Покровке и Красноярке.

На данный момент идет процедура определения подрядчика по ремонту на участке от въезда на улицу Железнодорожную в посёлке Горячий Ключ до СНТ «Яблонька». Запланирован еще один крупный подряд на ремонт дорожного полотна пяти улиц в селе Красноярка за 52,8 млн рублей.

Стоит отметить, что некоторые дороги на протяжении ряда лет были бесхозными, перешли на баланс Администрации Омского района в неудовлетворительном состоянии. Так, отрезок дороги до посёлка Крутобережный передали в оперативное управление МКУ «Управление капитального ремонта» Омского района в 2023 году. При этом в ходе эксплуатации этой дорожной артерии здесь постоянно ездили тяжелые грузовики, что привело к ухудшению состояния дорожного полотна. Автодорога к СНТ «Автомобилист» также была передана на баланс муниципалитета только в декабре 2024 года.