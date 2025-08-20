В Кемерово горит торговый центр

В Кемерово горит торговый центр "Лапландия" на Октябрьском проспекте. По словам очевидцев, загорелась обшивка фасада на верхних этажах. Посетителей и сотрудников ТЦ эвакуируют, на место прибыли экстренные службы. О пострадавших не сообщается. Возгоранию присвоен второй, повышенный номер сложности.

В 2018 году в Кемерово произошел крупнейший в истории России пожар в торговом центре – загорелся ТЦ "Зимняя вишня". В результате пожара погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Еще 79 человек пострадали.