С 2026 года вырастут тарифы за прохождение техосмотра

С 2026 года стоимость прохождения техосмотра автомобилей может вырасти. Минимальная стоимость проверки легковой машины увеличится с текущих 913 руб. до 1,3 тыс. руб., расчет стоимости будет проводится по обновленной методике Федеральной антимонопольной службы.

Рост цен затронет около 6 млн автовладельцев. Позже цены могут еще вырасти из-за введения пошлины за передачу данных о пройденном техосмотре в базу данных МВД, пишет "Коммерсант" со ссылкой на антимонопольщиков. Хотя формально эта пошлина должна оплачиваться операторами, они сами хотят переложить бремя расходов на автовладельцев.

Пока изменения согласуются в ведомствах, в том числе в МВД и Минфине.

Между тем, в первоначальной версии ФАС хотела еще выше поднять цены – с 913 руб. до 1,5 тыс. руб. Отдельно отмечается, что регионы вправе устанавливать цены выше. В антимонопольном ведомстве объясняют рост тарифов "накопленной инфляцией".