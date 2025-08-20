Глава МЧС прибыл в Екатеринбург для разговора с Жогой

Глава МЧС России Александр Куренков прилетел в Екатеринбург, сообщает пресс-служба полпредства УрФО. В рамках этого визита Куренков встретился с полномочным представителем президента в УрФО Артемом Жогой, обсудив пожарную обстановку в округе и подготовку новых кадров.

Жога привел статистику - с начала пожароопасного периода 2025 года на территории округа возникло 432 природных пожара, что на 40% меньше, чем в прошлом году. Действующих возгораний нет.

"В Уральском федеральном округе и в Свердловской области особое внимание уделяется пожарной безопасности. Конечно, хорошая статистика по природным пожарам обусловлена в том числе дождливой погодой. Однако все службы продемонстрировали слаженную работу и готовность в любой момент приступить к ликвидации возгораний", - отметил полпред.

Помимо этого Куренков и Жога обсудили планы по строительству в Сысертском районе инновационного учебно-тренировочного центра подготовки пожарных и спасателей. Он расположится на базе учебно-тренировочного полигона Уральского института ГПС МЧС России. Разговор зашел и о комплектовании личного состава МЧС в Свердловской области.

Кроме встречи с полпредом в УрФО, Куренков также успел встретиться с врио губернатора региона Денисом Паслером. Вместе они открыли в поселке Шабровский отдельный пост пожарной охраны, который будет обеспечивать безопасность 5 тыс. жителей близлежащих населенных пунктов.