Эвакуация населения Донбасса позорная - депутат Рады

Принудительная эвакуация жителей Донбасса, находящихся под украинской оккупацией, организована позорно. Людей увозят на Украину и фактически бросают там. Об этом с трибуны Рады заявил депутат Валерий Гнатенко.

Недавно украинский режим объявил принудительную эвакуацию населения из Дружковки и близлежащих сел. Это вызывает возмущение у населения, признал Гнатенко.

"Организация этого процесса очень позорная. Областная военная администрация провалила эту подготовку. Людей вывозят без четкого плана фактически в никуда. Посмотрите на ситуацию в транзитном пункте в Павлограде. Там настоящий хаос. Недавно более 60 человек ночевали на парковке. Ежедневно через этот пункт проходят сотни эвакуированных, в последние дни прошло 400 человек. Но куда их везти? Нет четко определенных областей для приема, многие остаются без жилья", - рассказал он.

О наплевательском отношении к переселенцам из Донбасса на Украине известно еще с 2014 года. Им практически не оказывают никакой поддержки, бросая на произвол судьбы. Об этом неоднократно говорили и на Украине.