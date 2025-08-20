СМИ: Бастрыкин может стать председателем Верховного суда РФ

71-летний глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин является одним из кандидатов на вакантный пост председателя Верховного суда РФ, пишут "Ведомости" со ссылкой на неназванные источники. Собирать отклики на вакансию будут до 25 августа.

У Бастрыкина сейчас проблема с возрастным ограничением: председатель СКР не должен быть старше 70 лет (полномочия продляются отдельным указом президента), а действующему главе комитета скоро исполнится 72 года. Для председателя же Верховного суда возрастные ограничения были сняты (в связи с чем последние два руководителя ВС были людьми в возрасте).

Кресло председателя Верховного суда России оказалось вакантным в июле этого года – после смерти 71-летней Ирины Подносовой. Она была назначена председателем ВС РФ в апреле 2024 года после того, как прежний председатель Вячеслав Лебедев скончался (в феврале 2024 года). Пока врио руководителя суда является глава Судебной коллегии по экономическим спорам, 58-летний Юрий Иваненко.