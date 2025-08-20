"Лучшие в мире". В Москве проходит Всероссийский педагогический съезд

В Национальном центре "Россия" проходит Всероссийский педагогический съезд, в котором участвуют около 1300 педагогов из всех регионов, ученых РАН и Российской академии образования, депутатов Госдумы и сенаторов, представителей органов власти. На мероприятии нахваливали нынешнюю систему образования.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенкоз заявил, что "сегодня наша государственная образовательная система – одна из лучших в мире". А Россия входит в десятку стран как по качеству общего образования, так и по объему научных исследований и разработок. Все это - результат сохранения традиций советской научной школы и педагогики. Сейчас идет подготовка беспрецедентной Стратегии развития образования на период до 2036 года. Которая ранее фактически не обсуждалась, а была спущена сверху.

"Все, как всегда, у нас здорово. В ладоши хлопали много", - написала комментарий на странице Минпроса Маргарита А.

Питерский учитель информатики Михаил Богданов пишет, что в делегации от Санкт-Петербурга учителей не было. Не исключено, что то же самое и по другим регионам.

"Выступали все начальники. У них все хорошо, а будет еще лучше. А я все сравнивала их бравурные речи с той действительностью, в которой уже четвертый год живу. Работаю в обычной школе. Она действительно массовая. Вместо 990 учеников учится более 2500. Сейчас рядом с этой школой возводят новое здание для начальной школы, рассчитанной на 500 учеников. Даже не знаем, сможем ли так избавиться от второй смены", - привел он слова учительницы-подписчицы.

Она не верит словам Кравцова, что доля неуспевающих учеников снизилась с 25% до 15%. По ее ощущениям, количество детей, которые не хотят учиться, только растет. Если бы не массовое списывание и рисование липовых оценок, то результаты были бы плачевными. Но администрации нужны другие - хорошие показатели.