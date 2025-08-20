Перевозивших машину для подрыва Крымского моста задержали в станице на Кубани

Перевозивших автомобиль с замаскированным взрывным устройством для подрыва Крымского моста, о срыве которого сообщала ФСБ РФ, задержали в станице Старонижестеблиевской в Краснодарском крае. Об этом сообщает РИА Новости.

Пособники украинских спецслужб были задержаны на обочине трассы. Они перевозили начиненный взрывчаткой автомобиль на автовозе.

18 августа в ФСБ сообщили, что украинские спецслужбы планировали взорвать машину с водителем-смертником на Крымском мосту. Автомобиль с бомбой прибыл на территорию России с Украины транзитом через ряд стран. Машина пересекла российско-грузинскую границу через КПП "Верхний Ларс" в Северной Осетии и направлялась в Краснодарский край. Там ее должны были передать другому водителю. Он должен был выехать на Крымский мост и стать невольным террористом-смертником, использованным киевским режимом "втемную".